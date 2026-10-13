Ufficiale Venezia, Stroppa esonerato: col Napoli novità in panchina

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Il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa. La decisione chiude l’esperienza del tecnico sulla panchina dei lagunari, tornati in Serie A dopo la promozione dello scorso anno. Il club, neopromosso e in fondo alla classifica, era ancora a secco di punti nelle prime cinque giornate, con 14 gol subiti e soltanto 4 segnati. Nelle settimane scorse la società aveva scelto di dargli un’altra possibilità, nonostante le voci su possibili sostituti, ma i risultati non sono cambiati e la dirigenza ha deciso di cambiare guida tecnica.

Napoli avvisato: sabato il Venezia con un nuovo allenatore

Il cambio in panchina arriva a pochi giorni da Venezia-Napoli, in programma sabato 17 ottobre alle 15:00 allo stadio Penzo. Ecco la nota ufficiale. "II Venezia FC comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Sotto la sua guida tecnica, il Club ha conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2025/26, raggiunta al termine di un campionato di Serie BKT vissuto da protagonista. Il club arancioneroverde desidera ringraziare Giovanni Stroppa e il suo staff per il lavoro svolto, la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati nel corso della loro esperienza in arancioneroverde".