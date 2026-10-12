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Venezia, su Stroppa si decide in queste ore! Il Napoli può essere ultima occasione

Venezia, su Stroppa si decide in queste ore! Il Napoli può essere ultima occasioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:05Serie A
di Davide Baratto

Il futuro di Giovanni Stroppa sulla panchina del Venezia potrebbe decidersi nelle prossime ore. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato Sky, la società sta valutando la posizione dell’allenatore e potrebbe concedergli un’ultima occasione prima di prendere una decisione definitiva.

La gara decisiva potrebbe essere proprio quella contro il Napoli: Stroppa potrebbe dunque restare alla guida dei lagunari almeno fino alla prossima sfida con gli azzurri, che assumerebbe un peso ancora maggiore anche per il futuro della panchina veneziana.