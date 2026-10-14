Ufficiale Venezia, Davide Nicola è il nuovo allenatore: contratto fino al 2028 ed esordio col Napoli. Le prime parole

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Ufficiale Davide Nicola al Venezia fino al 2028: sostituisce Stroppa e debutta sabato contro il Napoli di Allegri.

Adesso è ufficiale: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. Il club arancioneroverde ha annunciato l'arrivo dell'ex tecnico della Cremonese, chiamato a sostituire Giovanni Stroppa dopo un avvio di stagione disastroso. Il Venezia occupa infatti l'ultimo posto in classifica, con zero punti conquistati nelle prime sei giornate di campionato, ed è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta. Nicola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con decorrenza da giovedì 15 ottobre, e farà il suo esordio sulla panchina lagunare proprio contro il Napoli di Massimiliano Allegri, sabato alle ore 15:00 allo stadio Penzo. Il Venezia ha ufficializzato la scelta attraverso un comunicato: “Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28”.

Venezia-Napoli, Nicola si presenta: “Entusiasmo e fame pazzesca, voglio centrare la salvezza”

Il nuovo allenatore del Venezia avrà il compito di risollevare una squadra ancora ferma a zero punti, puntando sull'esperienza maturata nelle precedenti imprese salvezza con Crotone, Genoa, Torino, Salernitana ed Empoli. Nel comunicato ufficiale sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Nicola, che ha spiegato le motivazioni della propria scelta: “Ho scelto il Venezia perché in questa società vedo una visione a lungo termine, grande voglia di costruire e delle prospettive di crescita importanti. Poi la presenza del direttore Antonelli, che già conoscevo, ha rivestito un ruolo decisivo nella scelta perché mi ha fatto sentire voluto. Ho visto la squadra giocare in queste prime partite e nei giocatori ho visto una chimica positiva. Da parte mia c’è un entusiasmo e una fame pazzesca, ho un desiderio incredibile di rimettere piede in campo e di centrare l’obiettivo della salvezza. Nel mio lavoro l’aspetto che più sento importante è la capacità di regalare emozioni e scrivere delle pagine di storia che rimangano nel tempo. Questo deve essere il nostro obiettivo e dobbiamo farlo insieme alla nostra gente”. Definito anche il nuovo staff tecnico: Manuele Cacicia sarà il collaboratore tecnico, Gabriele Stoppino il preparatore atletico e Lorenzo Squizzi il preparatore dei portieri. Per Nicola, dunque, subito un appuntamento impegnativo contro il Napoli, a sua volta chiamato a reagire dopo la sconfitta in Champions League contro il Villarreal.