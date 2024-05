Neanche a Udine si interrompe la maledizione: il Napoli subisce gol per la 14ª gara di fila

Gli azzurri non chiudono una sfida con la porta inviolata da Lazio-Napoli del 28 gennaio, da lì hanno incassato almeno una rete per le 14 gare successive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti, troppi gol subiti in questa stagione. A maggior ragione nell'era di Francesco Calzona, in cui il Napoli non è mai riuscito a ottenere un clean sheet. Neanche oggi in trasferta contro l'Udinese si è interrotta la maledizione, regalando un gol beffardo a Success (che non segnava da un anno) al 92esimo. Gli azzurri non chiudono una sfida con la porta inviolata da Lazio-Napoli del 28 gennaio, da lì hanno incassato almeno una rete per le 14 gare successive.