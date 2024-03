Calcio in Tv, dove vedere le gare di oggi: Champions femminile e si continua con la Serie C

Sono in totale quattro gli appuntamenti calcistici di questo martedì 19 marzo: tra UEFA Women's Champions League, Serie C e Coppa Italia Serie C

Sono in totale quattro gli appuntamenti calcistici di questo martedì 19 marzo. Con i calciatori in partenza verso le rispettive nazionali, la maggior parte delle competizioni saranno ferme. Andranno in scena solamente la UEFA Women's Champions League con la partita d'apertura alle ore 18:45 e una in chiusura alle 21:00. In campo anche Serie C e Coppa Italia Serie C con due match in serata (19:30 e 20:00).

18.45 Ajax-Chelsea (Champions League femminile) - DAZN

19.30 Vicenza-Fiorenzuola (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

20.00 Padova-Catania (Finale andata Coppa Italia Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Benfica-Lione (Champions League femminile) - DAZN