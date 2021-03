L'annuncio di Gravina: "Inaugureremo l'Europeo a Roma e il pubblico ci sarà di sicuro"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato, durante la conferenza stampa di oggi, il via libera della UEFA all’Olimpico aperto al pubblico per il primo torneo continentale itinerante della storia: “Sono certo che inaugureremo l’Europeo a Roma l’11 giugno con Italia-Turchia. E lo faremo con la presenza del pubblico. Non so ancora quanti spettatori ci saranno, ma il pubblico ci sarà di sicuro. La vittoria finale? Ci manca da tantissimi anni, stiamo lavorando per colmare questa sensazione di vuoto. L’ho definito già nel 2018 un rinascimento culturale".