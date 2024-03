Rivelazione dalla Francia: "Mbappé? L'annuncio al Real Madrid dipenderà dalla Champions"

Perché Kylian Mbappé non ha ancora annunciato dove giocherà nella prossima stagione?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Perché Kylian Mbappé non ha ancora annunciato dove giocherà nella prossima stagione? Non è un mistero che il fuoriclasse francese abbia già deciso di lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi al Real Madrid. Ma cosa sta frenando il giocatore dal comunicare pubblicamente quello che ormai è un "segreto di Pulcinella"?.

Jerome Rothen, volto noto del calcio francese (ora apprezzato opinionista), ha svelato le motivazioni: "Mbappé firmerà per il Real Madrid, non dico niente di nuovo a nessuno", ha detto su RMC Sport. "Lo annuncerà prima degli Europei. Lo annuncerà quando il Paris Saint-Germain sarà eliminato dalla Champions League o quando il Real Madrid sarà eliminato dalla Champions League. Finché ci sarà la possibilità di vedere PSG-Real Madrid, non lo farà, non annuncerà nulla".