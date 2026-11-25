Lang show, il Napoli cambia idea? Ora l'esterno che può partire è un altro

Calciomercato Napoli, dopo il 2-2 col City la rinascita di Lang cambia il mercato: Neres diventa il candidato alla partenza a gennaio

Altra serata pazza per il Napoli, che abbatte i pronostici e va vicino al colpaccio sul campo del Manchester City, chiudendo con un onorevole 2-2 nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Protagonista, ancora una volta, Noa Lang, e le sue prestazioni hanno riflessi anche sul futuro del compagno di reparto David Neres. Un quadro che ridisegna le scelte del club in vista di gennaio. Lo scrive Tmw.

Lang non sbaglia più un colpo

L'esterno olandese vive un presente paradossale. Da diverse settimane è nell'occhio del ciclone da parte dei tifosi, che lo hanno preso di mira per atteggiamenti sbagliati e lo fischiano più o meno a ogni tocco. In cambio, Lang non sta più sbagliando una partita. Come si legge nelle ricostruzioni di queste ore, questo rendimento potrebbe riflettersi seriamente sulle scelte del club nel prossimo mercato: l'esubero designato per il sacrificio che apra le porte ad altri acquisti non sembra più essere lui, ma un compagno di reparto.

Neres perde posti, è il candidato alla partenza

Impensabile fino a qualche mese fa, ma oggi è Neres il profilo più indicato a lasciare il Napoli a gennaio. Tra problemi fisici e posti persi nelle gerarchie, il brasiliano ha smarrito centralità. Pesa anche un contratto da 3 milioni di euro netti, con un anno e mezzo circa rimanente e un'opzione pro-club per allungare fino al 2029. Se arrivasse un'offerta interessante, il Napoli aprirebbe le porte senza eccessiva opposizione. Finora si sono fatti sentire soprattutto club brasiliani, ma l'ingaggio pesante e le volontà del giocatore frenano lo scenario.