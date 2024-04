De Maggio: "ADL, volontà fortissima di prendere Conte. Massima riservatezza sulla trattativa"

Il primo obiettivo del Napoli per il dopo Francesco Calzona resta Antonio Conte. Lo ribadisce Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli

Il primo obiettivo del Napoli per il dopo Francesco Calzona resta Antonio Conte. Lo ribadisce Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina è Antonio Conte. C'è la volontà da parte della società azzurra di far diventare realtà questo sogno.

E proprio perché c'è la grandissima volontà del presidente di prendere Conte c'è una trattativa in corso. E nell'ambito di questa trattativa è calato il silenzio assoluto, la riservatezza assoluta. Se son rose fioriranno".