La bomba di Marolda: “Conte sta cercando casa a Napoli!”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, giornalista e firma storica, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli in cui ha fornito anche un rumors sul possibile arrivo di Conte: “E’ giusto che al Napoli si sentano tutti in discussione per esser stati partecipi di questa enorme delusione. Però una cernita andrà fatta, il nuovo allenatore dovrà decidere chi tenere e chi lasciar andare. Il Napoli non è una squadra da buttar via, si è buttato via quest’anno. C’è bisogno di due difensori centrali, io di quelli che ci sono ne terrei solo uno e gli farei fare la riserva ai due titolari. Il Napoli deve rifondarsi a cominciare dal reparto difensivo, quest’anno il Napoli ha giocato senza i centrali difensivi. Conte? Vi dico che sta cercando casa a Napoli, lo dico seriamente, assolutamente.”.

Nei giorni scorsi già il giornalista Gianluca Monti riferì di una ricerca di un immobile da parte di Antonio Conte: "Io conosco persone pronte a giurare che Antonio Conte è da mesi il nuovo allenatore del Napoli e personalmente ne sono molto sorpreso, ma si tratta di persone troppo vicine al tecnico per pensare che la cosa non sia vera. Inoltre ho altre fonti secondo cui il leccese starebbe già cercando casa in città. Con il suo arrivo le aspettative sulla stagione sarebbero altissime".