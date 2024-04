Non solo il Napoli e le big di A, su Buongiorno spunta il Tottenham: la richiesta del Torino

Non solo le big della Serie A (su tutte il Milan, ma anche il Napoli) a caccia di Alessandro Buongiorno

Non solo le big della Serie A (il Napoli e il Milan) a caccia di Alessandro Buongiorno (24 anni): sulle tracce del difensore centrale in forza al Torino, infatti, si stanno muovendo anche grandi realtà della ricchissima Premier League.

Secondo quanto si apprende dal Daily Express, il classe 1999 nel giro della nazionale azzurra è finito nel mirino del Tottenham in cui giocano già due suoi connazionali come Vicario e Udogie (quest'ultimo vittima di recente di un problematico infortunio che lo terrà lontano dai campi per qualche mese) e che punta così ad irrobustire la propria colonia azzurra.

Di fronte alla richiesta di informazione degli Spurs, si legge, il Torino ha fatto sapere che per meno di 40 milioni di euro Buongiorno non è destinato ad essere ceduto.