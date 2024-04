Sky, Ugolini a sorpresa: "Conte? I soldi non sono un problema. ADL ha un altro dubbio"

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 parlando delle voci sul nuovo allenatore

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto a Canale 8 parlando delle voci sul nuovo allenatore: "Conte? L'aspetto economico non è l'ostacolo principale. De Laurentiis vorrebbe fare una progettualità articolata su tre anni, ovvero come con Mazzarri e Sarri. Punto. Solo con loro. Alla fine, se facciamo un po' i conti, Benitez e Spalletti sono rimasti due anni e Ancelotti è stato esonerato dopo un anno e mezzo. De Laurentiis si domanda se può progettare per tre anni con Conte".