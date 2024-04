Tmw - Gasperini affascinato dal Napoli: il motivo per cui è la prima scelta di ADL

Come scrive Tmw, Gian Piero Gasperini è in questo momento la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per il Napoli che verrà

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scrive Tmw, Gian Piero Gasperini è in questo momento la prima scelta di Aurelio De Laurentiis per il Napoli che verrà. Il presidente del club partenopeo che ha scelto Giovanni Manna come direttore sportivo per le prossime cinque stagioni è convinto che il tecnico di Grugliasco, 66 anni, sia il miglior allenatore possibile per valorizzare calciatori e nuovi acquisti che verranno definiti da chi, in questi anni, ha lavorato soprattutto sui giovani.

E anche a Napoli dovrà lavorare per rivoluzionare la rosa abbassando l'età media complessiva della squadra. E' un progetto affascinante, che affascina anche Gasperini. E per questo motivo i primi contatti sono stati positivi.