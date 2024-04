Da Milano - Incontro in arrivo tra ADL e l'agente di Kvara: ecco la proposta per il rinnovo

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il Napoli e l'agente di Kvicha Kvaratskhelia (Mamuka Jugeli) per cercare di trovare un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2029. De Laurentiis vuole mantenere Kvara ed è pronto a offrire un aumento stipendio da 1,4 a 4mln all'anno. A riferirlo su X, è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira.

Expected a meeting in the next days between #Napoli and Kvicha #Kvaratskhelia’s agent (Mamuka Jugeli) to try to reach an agreement for the contract extension until 2029. De Laurentiis wants to keep Kvara and is ready to offer an increase in salary from 1,4 to 4M/year. #transfers