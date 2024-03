Ismajli-Napoli, una bufala: giocatore stesso sorpreso e l’agente è un altro

Nella giornata di ieri hanno destato particolare scalpore a Napoli e tra gli addetti ai lavori del club azzurro delle rivelazioni in merito al futuro di Ardian Ismajli.

Nella giornata di ieri hanno destato particolare scalpore a Napoli e tra gli addetti ai lavori del club azzurro delle rivelazioni in merito al futuro di Ardian Ismajli (27 anni). Il difensore centrale dell'Empoli, secondo quanto dichiarato dall'intermediario Serxhio Mezi, sarebbe in procinto di diventare un nuovo calciatore della squadra di De Laurentiis.

"Posso dire che è da tempo che lavoriamo a questa operazione. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo lavorando da gennaio. Sono un agente, ma in questo momento non sono proprio l’agente di Isamjli. Sono un intermediario che sta lavorando e che ha avuto l’autorizzazione per lavorare al trasferimento di Ardian", ha detto Mezi nelle scorse ore a 1 Station Radio.

Dichiarazioni che però, secondo quanto appreso dalla redazione di Tmw, hanno lasciato di stucco lo stesso Ismajli per primo. Il classe 1996, infatti, ha confidato a conoscenti e persone vicine di essere rimasto sorpreso dalle dichiarazioni dell'operatore di mercato. Il vero procuratore di Ismajli, comunque, è il super agente israeliano Pini Zahavi. Il centrale difensivo, che in carriera ha rappresentato sia la nazionale del Kosovo che quella dell'Albania (con cui gioca oggi), è sotto contratto con l'Empoli fino al 2025.