Non solo Gasperini: il Napoli incrocerà altri due tecnici seguiti da ADL

Sarà Gasperini il primo degli ultimi nove allenatori che sfideranno il Napoli. Ad ogni partita al Maradona, il tecnico dell’Atalanta ricorda come fosse ieri l’accordo ad un passo col Napoli e con De Laurentiis (che l’ha sempre stimato in questi anni) alle porte dell’estate 2011, prima del colpo di scena conin rinnovo per altre due stagioni di Mazzarri. Nelle prossime settimane incroceranno il Napoli altri due allenatori apprezzati da De Laurentiis e in lista anche per la prossima stagione: Raffaele Palladino del Monza, una delle rivelazioni di questo campionato, e Vincenzo Italiano della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.