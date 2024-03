5º posto Champions? L'Italia allunga sulla Germania: il ranking UEFA aggiornato

Serata positiva per le quattro squadre italiane impegnate in Europa e Conference League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata positiva per le quattro squadre italiane impegnate in Europa e Conference League. Roma, Atalanta, Fiorentina e Milan passano il turno e volano ai quarti di finale. Bottino pieno e buona notizia in ottica Ranking Uefa.

Nel 2024/2025 la Champions League cambierà format passando da 32 a 36 squadre: dei posti in più, uno andrà alla squadra che si classifica terzo nel campionato della quinta federazione nel ranking UEFA, uno slot andrà ad una vincitrice del campionato, aumentando da quattro a cinque il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto “percorso Campioni”.

Poi ci sono altri due posti da assegnare. Andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior ranking collettivo nella stagione precedente (numero totale di punti diviso numero di squadre partecipanti). Queste due federazioni guadagneranno un posto, spettante alla squadra che ottiene la miglior posizione in campionato dietro quelle che assicurano la qualificazione alla Champions League. Ecco gli aggiornamenti della classifica del rendimento Uefa dopo i risultati di stasera.

ITALIA 17.713 (4/7)

GERMANIA 16.356 (3/7)

INGHILTERRA 16.250 (5/8)

FRANCIA 14.750 (3/6)

SPAGNA 14.437 (3/8)

REP.CECA 13.250 (1/4)

BELGIO 13.200 (1/5)