Altro che scarso, il Barcellona devasta l’Atletico Madrid: Xavi trionfa 3-0 al Metropolitano!

Dopo aver ribaltato l'Inter in Champions League, l'Atletico Madrid crolla in casa in campionato perdendo per 3-0 contro il Barcellona. Blaugrana in vantaggio già nel primo tempo con Joao Felix, prima del raddoppio nella ripresa di Lewandowski e del tris di Lopez. I colchoneros hanno chiuso anche in dieci, espulso Molina (nel primo tempo era stato allontanato per proteste il tecnico dei catalani Xavi). Continua dunque il buon momento del Barcellona dopo la vittoria in Champions sul Napoli. Altro che squadra in crisi come molti hanno raccontato ai tifosi del Napoli nell'ultimo periodo, tantomeno modesta.