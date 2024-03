Barcellona, Xavi può recuperare un big per il Napoli: domani il provino decisivo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il 31 gennaio scorso Ferran Torres ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destro nel match contro l'Osasuna, è rimasto ai box per cinque settimane e adesso è pronto a tornare, proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

Stando a quanto riferito da Sport, domani ci sarà il provino decisivo per l'ex Valencia. Le sensazioni sono buone, tutto lascia pensare che Ferran Torres si allenerà regolarmente e sarà quindi inserito nella lista dei convocati per la Champions. Di sicuro non sarà titolare, ma almeno l'allenatore blaugrana potrà contare su un'arma in più per il secondo tempo.

Xavi potrebbe recuperare anche Marcos Alonso, che da qualche giorno si allena con il gruppo dopo l'operazione alla parte bassa della schiena che lo ha costretto a restare fuori per tre mesi. L'ex Fiorentina, come Ferran, dovrebbe partire dalla panchina. Gli assenti saranno Gavi, Balde, Pedri e de Jong.