Eurorivali - Il Braga riprende la capolista Sporting: decisiva una sostituizione

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il Braga, prossimo avversario del Napoli in Champions League, pareggia 1-1 con lo Sporting nel match valido per la quarta giornata di Liga portoghese. All'Estadio Municipal ospiti in vantaggio al 25' con Goncalves. Al 78' Djalo, entrato 7' prima al posto di Bruma, trova il pari con una splendida punizione dal limite che centra il sette. Con questo pareggio il Braga si porta al nono posto, a -6 proprio dallo Sporting che comanda la classifica insieme e Porto e Boavista.