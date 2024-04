L'Italia può esultare: 5° posto in Champions ormai quasi certo! 99,8% di possibilità

Arrivati alle fasi finali delle competizioni, è un po' più semplice fare previsioni. L'Italia è costantemente al primo posto da inizio stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Non si può dare per scontato, perché nella vita non si può mai sapere. Però come definireste una cosa che ha solo lo 0,02 per cento di possibilità di non accadere? Ecco, i club italiani in corsa per il quinto posto possono iniziare a ragionare così, perché la squadra aggiuntiva in Champions League per la Serie A nella prossima stagione è praticamente una certezza, dopo questa settimana di gare continentali.

Come funziona. Ricordiamo brevemente le regole: con il nuovo format della Champions League, due posti aggiuntivi sono riservati, anno dopo anno, alle due nazioni che abbiano il miglior ranking stagionale UEFA. Contano tutte le competizioni e non c'è un limite: ai tradizionali quattro posti (per l'Italia) si può aggiungere un quinto slot, che si sommerebbe anche a eventuali qualificazioni delle squadre tuttora impegnate in Europa o Conference League.

Ci siamo. Arrivati alle fasi finali delle competizioni, è un po' più semplice fare previsioni. L'Italia è costantemente al primo posto da inizio stagione e, secondo il metodo previsionale di Opta, dopo questa settimana ha il 99,8 per cento di possibilità di conquistare il quinto posto nella prossima Champions. Per assurdo, potrebbe anche non essere necessaria un'ulteriore vittoria delle nostre squadre impegnate: per la certezza aritmetica basterebbe infatti l'eliminazione di una delle tre formazioni tedesche ancora in corsa - ipotizziamo la più semplice - per esempio che il Borussia Dortmund venga eliminato dall'Atlético Madrid. A quel punto, a prescindere da un eventuale sorpasso dell'Inghilterra ai nostri danni, le squadre della Bundesliga non avrebbero comunque più alcuna possibilità di raggiungerci.