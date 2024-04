Tmw - La squadra non rimarrà in ritiro: società convinta dalla prestazione

I giocatori del Napoli non proseguiranno il ritiro: a dirigenza azzurra ha ritenuto convincente la prestazione odierna contro la Roma

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, i giocatori del Napoli non proseguiranno il ritiro iniziato due giorni prima del match contro la Roma, scaturito dalla sconfitta di domenica scorsa a Empoli. La dirigenza azzurra ha ritenuto convincente la prestazione odierna al Maradona, nonostante il pareggio, e ha deciso di "liberare" la squadra con il solito giorno di riposo post-partita e la ripresa degli allenamenti prevista martedì.

Sul ritiro si è espresso anche mister Calzona in conferenza stampa dopo la gara contro i giallorossi: "Non ho parlato con la società, ma ho detto che il ritiro deve essere produttivo. Abbiamo fatto 24 ore in più non una settimana. Ho visto i ragazzi contenti nello stare insieme, non so se è servito a qualcosa. Però ho visto un clima diverso: ho visto i ragazzi concentrati alle riunioni, parlare a tavola più del solito. sicuramente perché gli pesa questa situazione. Penso che qualcosa abbia dato. I ragazzi si dono pplicatintantissimo in allenamento, hanno fatto alla lettera tutto quello che chiedevo. Non dimentichiamlci che abbiamo giocato contro la Roma che nella gestione De Rossi ha fatto una miriade di punti, con una media di 2,1 gl a partita. Non dico che l'avversario lo abbiamo annientato, ma lo abbiamo limitato. Abbiamo concesso una occasione da gol e basta. Noi abbiamo avuto 13 occasioni da gol nitide".