"Salutarvi era l'ultima cosa che avrei voluto fare": Ambrosino, prestito finito al Catanzaro?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“L’US Catanzaro 1929 comunica che gli esami strumentali cui è stato sottoposto il calciatore Giuseppe Ambrosino hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimbranoso della coscia destra con parziale interessamento dell’aponeurosi. Il recupero è previsto in 30/40 giorni”. Con questa nota il club calabrese ha confermato i sospetti emersi al momento dell’infortunio subito dall’attaccante nella sfida di ieri contro la Ternana. Una brutta tegola per mister Vivarini che dunque dovrà fare a meno del classe 2003, dopo aver perso D’Andrea e Ghion, per i play off che valgono la promozione in Serie A.

Un infortunio che amareggia lo stesso Ambrosino che sui social esprime così il proprio stato d’animo con ringraziamento alla piazza e ai tifosi giallorossi: “Come forse sapete la mia stagione è finita, un infortunio non mi permetterà di esserci in questo finale di stagione. Salutarvi e ringraziarvi con questo post era l’ultima cosa che avrei voluto fare. Alle parole avrei preferito sudore e dedizione, ciò che ho sempre cercato di lasciare in campo in ogni minuto giocato. Il minimo per il calore e la forza che voi splendidi tifosi mi avete trasmesso in qualsiasi momento. Non potrò farlo con le gambe ma testa e cuore saranno con i miei compagni, ormai la mia famiglia, certo che ce la metteremo tutta per terminare al meglio questa fantastica annata”.