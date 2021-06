Danimarca-Belgio, le formazioni ufficiali: Mertens confermato titolare

La Danimarca torna in campo dopo la grande paura per Christian Eriksen: di fronte, allo stadio Parken di Copenaghen, c’è il fortissimo Belgio. Calcio d’inizio alle 18.

Kasper Hjulmand cambia modulo per sopperire all’assenza del giocatore di maggior classe a sua disposizione. Il ct danese sorprende con uno schieramento arretrato a tre: quanto agli uomini, di fatto il sostituto di Eriksen è infatti il difensore centrale Vestergaard. A livello di fantasia, però, toccherà al doriano Damsgaard non far rimpiangere l’interista.

Roberto Martinez cambia due soli giocatori rispetto alla vittoria d’esordio sulla Russia. Meunier prende il posto dell’infortunato Castagne sulla destra, mentre in difesa c’è una scelta tecnica: Denayer al posto di Boyata. Titolare Dries Mertens.

Ecco le formazioni ufficiali di Danimarca-Belgio.

Danimarca (3-4–1-2): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Damsgaard; Poulsen, Braithwaite. Allenatore: Kasper Hjulmand.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Dendoncker, Tielemans, Carrasco; Mertens, Lukaku, T. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez.