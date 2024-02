Tutti i big a rischio: per Gazzetta in bilico anche Kvara senza Champions

"Un anno senza Champions è sostenibile per il club che ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile da 80 milioni e ha risorse da cui poter attingere"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Big a rischio senza la qualificazione in Champions League. Questo l'allarme lanciato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Questo finale di stagione inciderà pesantemente anche sulle strategie future del club: senza un posto in Europa, sarebbe complicato convincere i big della squadra a restare ancora a Napoli per aprire un nuovo ciclo. Ok, Osimhen andrà via e questa è già una certezza: la sua cessione sarà la polizza assicurativa del club in caso di finale negativo, col fallimento dell’obiettivo Champions (o Europa League).

Un anno senza Champions è sostenibile per il club che ha chiuso l’ultimo bilancio con un utile da 80 milioni e ha risorse da cui poter attingere in caso di emergenza. Ma l’emergenza rischia di diventare tecnica, non economica: l’agente di Kvaratskhelia ha già lanciato segnali di insofferenza per un rinnovo che sarà discusso a maggio, in cui il piazzamento a fine campionato peserà parecchio. Kvara ambisce a grandi palcoscenici, per lui sì che potrebbe essere un problema non partecipare alla prossima Champions dopo essere finito nella Top 20 del Pallone d’oro