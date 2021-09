UFFICIALE - I convocati di Spalletti per la Juventus: ci sono Ospina e Zielinski

Napoli-Juventus alle ore 18 allo Stadio Maradona per la terza giornata di Serie A. Nell'elenco figurano Ospina e Zielinski mentre è assente l'infortunato Lobotka. Aggregato il portiere della Primavera Idasiak come terzo per l'assenza di Meret.

I convocati azzurri di Luciano Spalletti diffusi dal sito ufficiale del club partenopeo: Ospina, Idasiak, Marfella, Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Juan Jesus, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Ounas, Politano, Zielinski, Insigne, Osimhen, Lozano, Petagna.