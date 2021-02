Gattuso alla Rai: "Bene dietro, ma tanti giocatori non stanno bene! Vi spiego perché il 3-4-3. Su Insigne, Fabian e Mertens..."

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, dopo il pareggio interno in Coppa Italia contro l'Atalanta è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Quando dite che siamo favoriti mi viene da sorridere. Con l'Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo fatto 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, ma siamo corti là davanti. Osimhen ha fatto bene quand'è entrato, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare meglio in fase offensiva".

Perché il 3-4-3? "Perché c'è bisogno di gente fresca. Zielinski ed Elmas avevano speso tanto, avevamo visto che tanti giocatori non stavano bene. Demme, Bakayoko e Lobotka non può fare la mezzala, quindi il centrocampo a tre senza Zielinski ed Elmas facciamo difficoltà. Loro quando giocano contro le difese a tre vanno un po' in difficoltà, noi l'abbiamo provata in un giorno e ci è andata bene".

Si torna sullo sfogo post-Parma. "La messa si fa una volta al giorno, io l'ho già fatta e ora parliamo di calcio che è la cosa più importante, altrimenti non se ne esce più".

Il 3-4-3 sarà riproposto? "Dipende anche dai giocatori che abbiamo fuori e da chi starà bene. Giocando ogni tre giorni è difficile dirlo perché dipende dalla condizione dei calciatori. E poi dovremmo lavorarci un po'. Sicuramente in fase difensiva ci dà più equilibrio, ma in fase offensiva qualcosa perdiamo".

Sulla partita. "Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche scivolamento quando Koulibaly rompeva la linea su Muriel. Abbiamo preso due imbucate e potevamo fare meglio quello. Ma se non sei propositivo con i quinti lo sviluppo del gioco può venire in maniera non soddisfacente. In fase difensiva invece la squadra mi è piaciuto molto".

Lei sta avendo buoni numeri in Coppa Italia. "Mi sto toccando le parti basse (ride, ndr)".

Ancora sulla partita. "Secondo me abbiamo fatto bene perché Lorenzo si faceva trovare molto bene. Quando loro vengono sulla figura sono devastanti e noi abbiamo pagato sulla fisicità. Politano e Lozano dovevano stare più vicini perché quando prendeva palla Insigne potevamo cercare un po' di profondità. A tratti ci siamo riusciti, a tratti no. Ma sapevamo le difficoltà".

Petagna prima no? "Si gioca ogni tre giorni, se si fa male Petagna che facciamo? Chiamiamo Bruno Giordano con la numero 10? (ride, ndr)".

Come sta Insigne? "Ha preso una botta al polpaccio e gli dava fastidio, domani valutiamo".

Qual è la situazione della caviglia di Mertens? "E' in Belgio, sta facendo le terapie. Non è ancora al 100% e penso che ci vorrà ancora un po' di tempo".

Fabian ha ancora il Covid-19? "E' ancora positivo. Domani se non sbaglio è il 21° giorno e se l'ASL gli darà il permesso potrà uscire di casa e venire a Castel Volturno per gli allenamenti individuali".