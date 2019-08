Gazzetta - Svolta Lozano, ADL ha deciso di pagare i 42 mln della clausola: restano due ostacoli

"ADL ha deciso di pagare l’intero importo della clausola al Psv Eindhoven, ovvero, 42 milioni di euro". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così della trattativa per portare in azzurro Hirving Lozano: "Il giocatore, assistito da Mino Raiola, vanta diversi contratti pubblicitari in essere e non pare intenzionato a cederli al Napoli a costo zero. L’impressione è che prima o subito dopo Ferragosto, le parti si ritroveranno per definire la questione. Lozano vuole il Napoli e Ancelotti vuole lui. Inoltre, il club gli garantirà un ingaggio da top, guadagnerà 4,5 milioni di euro per le prossime cinque stagioni e il caso dei diritti d’immagine potrà essere superato con una serie di bonus che il presidente gli metterà a disposizione. Nelle ultime ore, però è emerso un altro ostacolo. Stavolta, pare che sia la moglie del giocatore a non essere entusiasta dell’eventuale trasferimento a Napoli, mentre Lozano non vuole perdere l’opportunità di giocare la Champions. Il Psv, infatti, è stato eliminato ai preliminari".