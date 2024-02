Sky - Mazzarri per ora non rischia: ADL vuole di più, ma non c'è aria di esonero

Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro dovrebbe andare avanti con l'allenatore di San Vincenzo. Almeno per il momento.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli non c'è più e Walter Mazzarri non riesce a trovare la chiave per risolvere i problemi. Anzi, a dire il vero e a guardare i numeri, i problemi si sono finanche acuiti. Nelle ultime cinque trasferte la formazione azzurra ha collezionato un solo punto, ergo quattro sconfitte, e non ha mai segnato. Un dato che fa paura.

Tuttavia, stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro dovrebbe andare avanti con l'allenatore di San Vincenzo. La posizione di Walter Mazzarri - dice Massimo Ugolini in collegamento per l'emittente satellitare - non è a rischio, anche se è ovvio che da parte della proprietà c'è la richiesta di cambiare marcia.