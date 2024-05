Napoli-Lecce 0-0: partenza a rilento degli azzurri

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live





42' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Ripartenza fulminea del Lecce con Almqvist che serve un rigore in movimento a Berisha che cestina incredibilmente.

38' - E' Kvaratskhelia l'unico ad accendere la luce in questo desolante avvio di gara del Napoli. Il georgiano l'unico a provarci, per il resto regnano errori tecnici e superficialità nelle scelte di gioco.

32' - In questo momento il Torino è in svantaggio 1-0 contro l'Atalanta. Gli azzurri con una vittoria potrebbero effettuare il sorpasso se il risultato a Bergamo rimanesse invariato.

29' - Simeone riceve il filtrante in area e fa a sportellate con la difesa giallorossa, poi cerca l'appoggio per Anguissa ma sbaglia la misura.

27' - Ottimo cross di Politano che trova Anguissa al centro. Il camerunese da ottima posizione sbaglia completamente il colpo di testa.

25' - Occasione Napoli: Kvaratskhelia rompe la pressione e innesca il contropiede. Sul cross Politano fa la sponda per Simeone che a centro area sbaglia lo stop.

22' - Ramadani va al cross effettato all'indirizzo di Krstovic: reattivo Ostigard in anticipo.

20' - Lobotka imbuca per Simeone che col controllo orientato si gira e calcia col mancino. Palla a lato.

18' - Si accende Kvaratskhelia che supera Blin e conquista calcio di punizione.

16' - Lobotka sguscia in mezzo a un paio di maglie avversarie e subisce fallo da Blin. Punizione da buona posizione per il Napoli.

12' - Il Napoli riconquista palla in avanti con Cajuste e Kvara, il georgiano serve Politano al limite che chiude col mancino ma non trova lo specchio della porta.

11' - KVARATSKHELIA! Grandissima combinazione tra Lobotka e Di Lorenzo che apre una prateria. Il capitano poi apparecchia per Kvara che forse fa un tocco di troppo e si fa murare il tiro.

9' - PALO! Si salva il Napoli! Kristovic riceve tra le linee e allarga per Dorgu dimenticato in area. Il numero 13 del Lecce incrocia rasoterra col mancino e colpisce il palo.

8' - Break di Olivera sulla sinistra, poi l'uruguagio apre per Cajuste ma il suggerimento è troppo corto e riconquista palla il Lecce.

5' - Schema del Napoli da punizione, Kvaratskhelia cerca un compagno sul secondo palo ma libera bene il Lecce. Sulla ripartenza prova ad involarsi Dorgu ma è bravo Olivera a contenerlo in velocità.

3' - Preme sull'acceleratore il Napoli: Cajuste si fa trovare in area e scarica per la conclusione di Politano, deviata in corner.

2' - Di Lorenzo va al traversone dalla destra e trova in area Olivera che di testa colpisce male.

1' - Pronti via. Politano recupera palla in pressione alta, cross morbido per Kvaratskhelia che prova la rovesciata ma non impatta la sfera.

18.00 - PARTITI! Comincia il match!

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.42 - Il centrocampista del Lecce Ylber Ramadani ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Napoli, valevole per la 38^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: "Campionato duro, che abbiamo iniziato bene e poi non abbiamo preso i risultati che volevamo. Alla fine abbiamo preso il nostro obiettivo e vogliamo finire al meglio".

17.40 - Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Lecce, valido per la 38^ giornata di Serie A.

Le sue dichiarazioni: "Va onorato il nostro lavoro, non siamo qui in vacanza. Onorare quello che è il nostro sogno da bambini e onorare lo scudetto: ci dispiace che se ne vada, ma c'è ancora l'anno prossimo e faremo di tutto per riportarlo a Napoli".

16.57 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, ultima giornata di Serie A. Calzona conferma le scelte della vigilia, Simeone in attacco sostituisce Osimhen che parte dalla panchina. In difesa spazio dal 1' ancora ad Ostigard, che gioca al posto di Rrahmani sul centro-destra. A centrocampo confermato il terzetto di Firenze: Lobotka in cabina di regia con Anguissa e Cajuste ai lati.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traore, Osimhen, Rrhamani, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, D'avino, Raspadori

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Blin, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti

A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Radia, Oudin, Venuti, Gonzalez, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba, Samek, Piccoli

Gli uomini più attesi. Da febbraio nessuno in Serie A ha segnato più di Victor Osimhen: otto reti in undici presenze per il nigeriano. Nikola Krstovic è il quinto giocatore nella storia del Lecce per gol fatti nella stagione d'esordio con la maglia giallorossa (sette, dietro solo a Lucarelli, Vugrinec, Chevanton e Lapadula).

Statistiche. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette partite di campionato contro il Lecce, segnando una media di 2.7 gol a gara. Inoltre gli azzurri sono sempre andati a segno nei dodici incroci in casa contro i salentini. I partenopei ha subito almeno un gol nelle ultime 16 gare di Serie A, solo una volta hanno fatto peggio: nella stagione 1997/98 quando non trovarono il clean sheet per ben 17 match consecutivi. Record negativo che oggi rischiano di eguagliare. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime due trasferte a Napoli (una vittoria e un pareggio): storicamente non ha mai evitato la sconfitta per più di due gare esterne contro gli azzurri.

Il Lecce ha già raggiunto la salvezza e in quest'ultimo turno mister Luca Gotti potrebbe dare spazio alle seconde linee. In porta Falcone rischia sulla concorrenza di Brancolini, in difesa più Venuti che Gendrey mentre Touba insidia Pongracic per una maglia dal 1', completano il reparto Baschirotto e Gallo. Nel centrocampo a quattro agiranno sugli esterni Oudin e Dorgu, mentre in mezzo accanto a Ramadani c'è Blin in pole su Berisha. Il tandem offensivo sarà composto da Piccoli e uno tra Krstovic e il giovane Pierotti.

È la giornata di chiusura della breve esperienza di Francesco Calzona sulla panchina azzurra, ma è anche il momento dei saluti per due pilastri storici dell'ultimo periodo come Osimhen e Zielinski, che però sono acciaccati. Il nigeriano partirà dalla panchina mentre il polacco non è nella lista dei convocati, così come Mario Rui e Dendoncker. Non al meglio Rrahmani, da ridisegnare allora la linea difensiva davanti a Meret: con Di Lorenzo e Olivera larghi e Ostigard-Juan Jesus coppia centrale. A centrocampo pochi dubbi, insieme ad Anguissa e Lobotka ci va Cajuste. Davanti Politano e Kvaratskhelia agiranno a supporto di Raspadori che è in vantaggio nel ballottaggio con Simeone.

L'ultima giornata di campionato è l'ultima chiamata per il Napoli per qualificarsi a una coppa europea per il quindicesimo anno consecutivo. Gli azzurri possono puntare ancora al nono posto, che in caso di vittoria della Conference League della Fiorentina sarebbe buono per la terza competizione internazionale per prestigio. La formazione di Francesco Calzona dovrà battere oggi il Lecce alle 18 e dovrà sperare che il Torino non vinca, allo stesso orario, in casa di un'Atalanta reduce dalla sbornia per il trionfo in Europa League. Tre, dunque, le condizioni necessarie.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti nella diretta testuale di Napoli-Lecce!