Sky - Telefonata Marotta-Chiavelli, per Politano è fatta davvero! Affare da 23mln, lunedì le visite

Ora è davvero fatta: Matteo Politano sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Decisiva la telefonata di poche ore fa tra i due amministratori delegati, Chiavelli e Marotta. Affare, secondo Sky Sport, da 23 milioni complessivi così distribuiti: 2 milioni per il prestito di 18 mesi, obbligo di riscatto fissato a 19 con 2 di bonus. Nell'affare non rientra Llorente. Lunedì, da programma, le visite mediche di Politano a Villa Stuart. Le rifarà dopo averle fatte per la Roma qualche giorno fa, prima che lo scambio con Spinazzola saltasse. Ora nel suo destino c'è il Napoli. Con due anni di ritardo.