Tmw - Avanti tutta per Conte: ADL gli offre un triennale, cifre e dettagli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il sogno di Aurelio De Laurentiis per il prossimo anno è Antonio Conte. Dopo i tanti contatti intrattenuti durante l'anno, in particolare dopo l'esonero di Rudi Garcia, il presidente non si è arreso alla possibilità di portare l'ex Inter e Juventus al capezzale del suo Napoli, decisamente in difficoltà dopo la vittoria dello Scudetto con Luciano Spalletti. L'idea è quella di avere un allenatore esperto, capace di imprese epiche - la prima Juventus fu una sorpresa, con l'Inter vinse il titolo undici anni dopo l'ultima volta di Mourinho - ma anche di chiedere molti giocatori di livello altissimo per la sua squadra.

La soluzione non è facile, dunque. De Laurentiis continua a premere per una quadratura ed è pronto a offrire un contratto triennale da 6,5 milioni più bonus a Conte. Uno stipendio che lo farebbe diventare il secondo più pagato dietro Allegri, probabilmente il terzo in caso di rinnovo a fine stagione di Simone Inzaghi a 7 milioni annui. Conte nella sua carriera è riuscito anche ad arrivare a 11 milioni nel periodo di Inter, quindi questa non sarebbe una cifra faraonica in confronto alle precedenti esperienze.

Così non si possono escludere i nomi alternativi. Di fatto le piste sono due: una porta a Stefano Pioli, ora al Milan, l'altra a Gian Piero Gasperini dell'Atalanta. Più indietro Vincenzo Italiano, della Fiorentina. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.