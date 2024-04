Gazzetta - Il Napoli spera in un colpo a parametro zero dalla Spagna

TuttoNapoli.net

Uno degli obiettivi del Napoli in vista della prossima stagione è puntellare il centrocampo. E tra i profili attenzionati c'è anche Guido Rodriguez, 30 anni, campione del mondo con l'Argentina. Ha il contratto in scadenza con il Real Betis e lascerà Siviglia a parametro zero. Sarebbe un affare a costo zero e garantirebbe qualità ed esperienza. In più, avrebbe un ingaggio in linea con i diktat del Napoli. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.