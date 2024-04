A reti bianche al 45' tra Lecce ed Empoli: un tocco di Caprile e il Var "salvano" i salentini

Grande equilibrio e tante occasioni a Lecce ma il punteggio non si sblocca: 0-0, con una rete annullata all'Empoli dopo pochi minuti.

Partita accesa al Via del Mare, tra due squadre che non si risparmiano nonostante il grande caldo del pomeriggio salentino. Subito un brivido per i padroni di casa: al 5' gol annullato agli ospiti dopo un lungo check e l'on field review. Grande spunto di Cancellieri, che salta netto Gendrey sulla sinistra, arriva sul fondo e trova la deviazione vincente di Cerri, sbucato alle spalle di Baschirotto e bravo a mettere dentro da due passi. Mariani non convalida la rete perché Caprile, poco prima, aveva bloccato il pallone fuori area.

Passato il pericolo, i giallorossi si sciolgono e creano grossi problemi alla difesa dei toscani soprattutto sulle corsie laterali: Caprile si supera in pochi secondi prima su Gendrey e poi su Dorgu. Intorno alla mezzora ci prova anche Baschirotto, la cui conclusione è deviata da un avversario ma non sorprende il portiere. I ragazzi di Nicola si riaffacciano dalle parti di Falcone con il solito Cancellieri, la cui spettacolare rovesciata finisce alta. Le grandi occasioni arrivano su calcio piazzato: da una parte Falcone è miracoloso sulla deviazione fortuita di Pongracic (e poi smanaccia su Cerri), dall'altra Piccoli colpisce la traversa anticipando Caprile in uscita.