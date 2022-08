Accostato al Napoli, Kostic è vicino alla Juventus: può arrivare nei prossimi giorni

L'idea della Juve è quella di chiudere l'operazione con l'Eintracht Francoforte già nei primi giorni della prossima settimana.

Trattativa no stop in casa Juventus per Filip Kostic. Massimiliano Allegri nell'ultima riunione di mercato ha indicato nell'esterno sinistro la priorità in questa fase di mercato e, adesso, il club bianconero sta provando ad accelerare. L'idea della Juve è quella di chiudere l'operazione con l'Eintracht Francoforte già nei primi giorni della prossima settimana. Kostic è attualmente legato al club di Bundesliga da un altro anno di contratto. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.