Accostato al Napoli, Pioli enigmatico sul futuro: "Presto vi dirò cosa voglio fare"

Furlani l'ha apprezzata... C'è una partita che farà cambiare l'indirizzo della stagione? È questa una delle domande a cui Stefano Pioli, tecnico del Milan accostato al Napoli per la prossima stagione, ha risposto in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida sul campo della Fiorentina: "No, ci sono 10 partite di campionato e speriamo 5 di Europa League che saranno tutte importanti. Quella più importante, intanto, è quella di domani. Ci sta che in queste due settimane soprattutto voi parliate molto del futuro, l'avete fatto anche durante tutta la stagione...

Ma io non devo pensare al futuro, devo pensare a domani e a questi 60 giorni per rendere questa stagione la più positiva possibile. Fino ad ora, sono giudizi parziali e non completi. A fine stagione ti dirò cosa vorrei fare e cosa non vorrei fare l'anno prossimo. Non pensiamo al derby o alla Juve, ma alla Fiorentina".