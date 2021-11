Antonio Conte può ripartire dal Tottenham: si stringe dopo l'esonero di Espirito Santo

Antonio Conte e il Tottenham, lavori in corso. Gli aggiornamenti sul possibile approdo a Londra del tecnico arrivano da Tuttomercatoweb: "Dopo l’esonero di Espirito Santo gli Spurs sono al lavoro per convincere l’ex allenatore dell’Inter. Si lavora per un contratto di un anno e mezzo con la possibilità di approfondire nuovamente la vicenda contrattuale durante la stagione. Parti più vicine e alla ricerca dell’accordo definitivo. Conte nelle prossime ore potrebbe diventare il nuovo allenatore del Tottenham…".