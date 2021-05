Benevento in B, si pensa già al futuro: addio a Inzaghi, spuntano i primi 2 nomi

Una retrocessione amara, un crollo verticale che ha portato il Benevento, di fatto, a chiudere un ciclo. Dovrà ripartire dalla Serie B e lo farà con un'altra guida tecnica: in estate sarà addio tra la Strega e Filippo Inzaghi, dopo un finale di stagione che non ha visto il club campano uscire dal vortice negativo di risultati. Chi al suo posto? Presto per fare strategie, la delusione per Vigorito e Foggia è ancora troppo cocente. Però spuntano le prime ipotesi, i primi contatti. Tra questi anche Fabio Liverani, sempre sotto contratto col Parma, oppure Giovanni Stroppa che in stagione ha chiuso anzitempo l'avventura al Crotone.