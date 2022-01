Bologna, termina l'emergenza per Mihajlovic: negativo anche Hickey

Comincia a placarsi l'emergenza Covid in seno al Bologna. All'ultimo giro di tamponi si è negativizzato Aaron Hickey, che dunque sarà disponibile per la sfida di lunedì contro il Napoli. Prosegue invece il lavoro personalizzato di Jerdy Shouten mentre Riccardo Orsolini ha svolto terapie per curare la sublussazione alla spalla. Lo riferiscono i colleghi di Tuttobolognaweb