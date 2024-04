Caos Lazio, Luis Alberto verrà punito e Guendouzi ha già rotto con Tudor

Dopo un richiamo di troppo del tecnico nel bel mezzo delle prove tattiche lo ha mandato a quel paese rientrando di corsa negli spogliatoi

"Non voglio più un euro. Ho chiesto la rescissione del contratto". Così Luis Alberto dopo il 4-1 della Lazio sulla Salernitana. Mai banale in campo con le sue giocate, mai scontato fuori. Lo spagnolo ha annunciato l'addio davanti ai microfoni e, come riferito da Il Messaggero, poco dopo lo ha ribadito anche ai compagni di squadra, mentre la società, che non accetterà la sua richiesta, è già pronta per la punizione. Ma anche un altro caso ha scosso i biancocelesti e riguarda un altro centrocampista, Guendouzi.

Proprio come a Marsiglia, nuovo scontro tra i due che sarebbe avvenuto giovedì scorso durante la rifinitura. Il francese, una volta ricevuto il fratino delle riserve, ha cominciato a storcere il naso e "dopo un richiamo di troppo del tecnico nel bel mezzo delle prove tattiche lo ha mandato a quel paese rientrando di corsa negli spogliatoi e lasciando il centro sportivo". Ecco spiegata la mancata convocazione, nonostante la Lazio abbia parlato di edema al polpaccio sinistro.