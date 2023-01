Capolavoro di Miranchuk a Firenze: Torino avanti 1-0 al 45'

Al termine della prima frazione di gioco il Torino è in vantaggio al Franchi 1-0 sulla Fiorentina grazie alla rete di Miranchuk.

Al termine della prima frazione di gioco il Torino è in vantaggio al Franchi 1-0 sulla Fiorentina grazie alla rete di Miranchuk. Serata fredda e piovosa a Firenze, le due squadre partono con il freno a mano tirato e per almeno una decina di minuti va in scena la classica fase di studio. La prima emozione vera arriva dopo 11 minuti di gioco, con il Torino che trova il gol del vantaggio, annullato poi dal VAR. Seck aveva scaricato alle spalle di Terracciano su splendida apertura di Ricci, ma il VAR ha annullato la rete per posizione di fuorigico. Passano 10 minuti e lo stesso Seck sfiora il gol con una grande giocata: l'attaccante si allarga, supera Igor, e lascia partire un bolide che si stampa sulla traversa. È ancora il Toro pericoloso, questa volta con Singo: rasoiata dal limite, Terracciano vede il pallone all'ultimo e riesce a respingere in qualche modo. Alla mezz'ora arriva la prima vera occasione per la Fiorentina.