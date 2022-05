Chiellini saluta la Juventus con una finale persa: "E' stata la mia ultima stagione qui"

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha confermato il suo addio alla Juventus con un breve messaggio social

© foto di www.imagephotoagency.it

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha confermato il suo addio alla Juventus con un breve messaggio social, dopo l'annuncio arrivato ieri a mezzo tv. Per il centrale le prossime due saranno le ultime gare in bianconero: "Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero. Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera. Vi voglio bene, Giorgio".