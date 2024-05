Inter, Zanetti su Lukaku: "Se l'ho perdonato? Ci siamo rimasti male, non fu chiaro con noi"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ai microfoni di Radio Serie A è tornato sull'addio di Romelu Lukaku nella scorsa finestra di mercato estiva

Sei riuscito a perdonare Lukaku per come se n'è andato la scorsa estate?

"Non so se perdonare sia la parola giusta. Noi ci siamo rimasti male soprattutto per la tempistica, e perché lui non è stato chiaro sin dall'inizio. Perché se lui fosse stato chiaro, avremmo fatto un altro tipo di strategia. Però è andata così e auguro a Romelu una grande carriera".