Clamoroso Fiorentina: il sogno è De Rossi se parte Italiano

"Fiorentina, sogno De Rossi: è la prima scelta se Italiano lascia" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Fiorentina, sogno De Rossi: è la prima scelta se Italiano lascia" scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. I dirigenti viola puntano il tecnico giallorosso qualora partisse Italiano, allenatore seguito dal Napoli.

Il quotidiano aggiunge: "Che De Rossi resti l’allenatore della Roma non è sicuro, così come non è sicuro che Vincenzo Italiano resti il tecnico della Fiorentina. E allora ecco che le strade di Daniele e del club viola potrebbero incrociarsi. Come? Perché? L’idea è di Nico Burdisso e Daniele Pradè".