Clamoroso Gazzetta: se l'Inter esce col Porto non è da escludere l'esonero di Inzaghi

Otto sconfitte in ventisei giornate di campionato sono troppe e il futuro di Simone Inzaghi adesso è appeso a un filo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il direttore generale nerazzurro, Beppe Marotta, ieri sera ha lasciato lo stadio scurissimo in volto, dopo il ko contro lo Spezia, e i jolly che il tecnico aveva a disposizioni sono finiti.

Champions decisiva.

Possono passare le sconfitte rimediate contro Lazio, Milan, Juve e Roma, ma non quelle contro Udinese, Empoli, Bologna e Spezia, che sono costate 12 punti all'Inter, ed ecco perché la partita di martedì in Champions League contro il Porto sarà decisiva per l'allenatore: se i nerazzurri usciranno dalla massima competizione europea (dopo l'1-0 dell'andata firmato da Lukaku) la stagione sarebbe praticamente da buttare e a quel punto non si escluderebbe nulla, neppure l’esonero di Simone Inzaghi.