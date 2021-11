CLASSIFICA - Il Milan riprende il Napoli: resta tutto invariato in testa

Frenata per il Napoli, che in casa non va oltre l'1-1 contro un ottimo Hellas Verona. Gli azzurri restano primi a 32 punti a pari punti col Milan, che nel posticipo pareggia 1-1 nel derby contro l'Inter. Distacco invariato tra le prime tre con le capoliste inseguite a sette lunghezze dall'Inter. Nell'altra gara delle 18, netta affermazione della Lazio (che sale a 21 punti) contro la Salernitana, che resta invece penultima. Di seguito la classifica aggiornata:

Napoli 32

Milan 32

Inter 25

Atalanta 22

Lazio 21

Roma 19

Fiorentina 18

Juventus 18

Bologna 18

Empoli 16

Hellas Verona 16

Torino 14

Sassuolo 14

Udinese 14

Venezia 12

Spezia 11

Sampdoria 9

Genoa 9

Salernitana 7

Cagliari 6