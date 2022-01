CLASSIFICA - La Juve aggancia l'Atalanta al quarto posto: momentaneo -2 dal Napoli

La Juventus ritrova la vittoria dopo la sconfitta in Supercoppa contro l'Inter e riprende la rincorsa verso un posto in Champions. I bianconeri battono per 2-0 l'Udinese e agganciano l'Atalanta al quarto posto in classifica (gli orobici hanno però due partite in meno). Bianconeri momentaneamente a -2 anche dal Napoli. I friulani restano invece a +4 sulla zona retrocessione. Di seguito la classifica completa:

Inter 49 (20)

Milan 48 (21)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 41 (22)

Lazio 35 (22)

Fiorentina 32 (20)

Roma 32 (21)

Torino 31 (21)

Sassuolo 28 (20)

Empoli 28 (21)

Bologna 27 (20)

Hellas Verona 27 (21)

Udinese 20 (20)

Sampdoria 20 (22)

Spezia 19 (21)

Venezia 17 (20)

Cagliari 16 (21)

Genoa 12 (21)

Salernitana 11 (20)