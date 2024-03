Da Bergamo - De Ketelaere verso il forfait, ma Gasperini recupera un big

TuttoNapoli.net

Oggi la rifinitura della vigilia in casa Atalanta, sotto gli occhi di Gian Piero Gasperini, che dovrà decidere su due giocatori. Come sottolinea il Corriere di Bergamo, De Ketelaere va verso il forfait (ieri ha continuato con le terapie all’adduttore sinistro). Koopmeiners invece si è allenato in parte col gruppo e oggi Gasperini deciderà se convocare l’olandese, reduce dall’infortunio al polpaccio. Grande attesa dunque, ma a oggi è difficile immaginarlo in campo dall'inizio in caso di convocazione.