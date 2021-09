Da Cagliari: Mazzarri può cambiare, cambio in difesa e ballottaggio in attacco

Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, potrebbe optare per delle novità di formazione in vista della sfida sul campo del Napoli. Secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, l'ex tecnico dei partenopeo dovrebbe puntare su Kevin Strootman e Diego Godin da titolari ed è in forte dubbio invece la presenza di Luca Ceppitelli che dovrebbe restare fuori. In attacco il dubbio è tra Pavoletti, ex della partita, che è in ballottaggio con Keita.