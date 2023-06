Da Roma - Lazio su Simeone, ma spunta l'alternativa: idea Milik

La Lazio lavora per consegnare a mister Sarri anche il suo pupillo Arek Milik. Come scrive Il Messaggero, il mancato riscatto da parte della Juventus ha aperto le porte per una nuova avventura: per convincere l'Olympique Marsiglia servono 11-12 milioni di euro oppure si può provare a intavolare uno scambio con Luis Alberto.

Le alternative al polacco sono Giovanni Simeone del Napoli (che lo riscatterà dal Verona), Marcos Leonardo del Santos, Santiago Gimenez del Feyenoord e Rafa Silva del Benfica